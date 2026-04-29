Franca paralajmëron ndikimin ekonomik të luftërave në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme mbi familjet

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Kryeministri i Francës, Sebastien Lecornu, ka deklaruar se luftërat në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme po rëndojnë gjithnjë e më shumë financat e familjeve dhe ekonominë e gjerë, transmeton Anadolu.
“Ne nuk duhet t’ia fshehim popullit francez ndikimin e dy luftërave që po përjetojmë, Ukrainës nga njëra anë dhe Lindjes së Mesme nga ana tjetër”, tha Lecornu në Senat.
Ai shtoi se sa më gjatë të vazhdojnë konfliktet, aq më shumë ndihen pasojat “veçanërisht në xhepat e francezëve dhe më gjerësisht në të gjithë ekonominë tonë”.
Duke e përshkruar situatën si “krizë çmimesh", Lecornu tha se ajo po nxitet nga inflacioni i importuar dhe jo nga mungesa e prodhimit, me ndërprerjet në transportin detar dhe negociatat e bllokuara që po rrisin çmimet e tregut.
“Kjo është një krizë që prek transportin detar. Negociatat po ngecin dhe po bëjnë pak përparim”, tha ai.
Ai gjithashtu u ndal te debati mbi fitimet në sektorin e energjisë, duke paralajmëruar kundër kritikave ndaj kompanisë TotalEnergies, por duke ngritur çështjen e rishpërndarjes së fitimeve.
“Nëse ka fitime të jashtëzakonshme, kjo ngre çështjen e rishpërndarjes”, tha ai, duke shtuar se çështja duhet trajtuar në mënyrë objektive.
Lecornu paralajmëroi se kriza do të vazhdojë.
“Kriza që po përjetojmë është serioze dhe do të zgjasë”, tha ai.
Ai theksoi se qeveria “nuk do të braktisë askënd,” duke shtuar se masat e synuara të mbështetjes do të vazhdojnë për sektorët e prekur.