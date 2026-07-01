Franca paralajmëron kompanitë për rreziqet e të bërit biznes në vendbanimet e paligjshme izraelite

Şeyma Erkul Dayanç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Franca të mërkurën paralajmëroi kompanitë se kryerja e biznesit në vendbanimet e paligjshme izraelite në Territorin e Pushtuar Palestinez mund t'i ekspozojë ato ndaj përgjegjësisë për shkelje të së drejtës ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
"Kompanitë e angazhuara në aktivitete të tilla janë të ekspozuara ndaj rreziqeve të konsiderueshme ligjore, ekonomike dhe të reputacionit", tha Ministria e Jashtme në udhëzimet e përditësuara drejtuar kompanive, degëve dhe qytetarëve francezë.
Duke cituar rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe një opinion këshillues të vitit 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, ministria përsëriti qëndrimin e Francës se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, Kudsin Lindor dhe Lartësitë e Golanit të pushtuara janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare dhe përbëjnë një pengesë për arritjen e një zgjidhjeje me dy shtete.
Ajo tha se transaksionet financiare, investimet, prokurimet dhe aktivitetet e tjera tregtare në vendbanimet ose që përfitojnë nga toka mund të çojnë në mosmarrëveshje mbi tokën, ujin dhe burimet natyrore.
Ministria paralajmëroi se kompanitë që operojnë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe kudsin Lindor mund të përfshihen në një bazë të dhënash të mirëmbajtur nga Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut që rendit subjektet e përfshira në aktivitete të lidhura me vendbanimet.
Franca gjithashtu u kujtoi importuesve detyrimin e tyre për të respektuar kërkesat e zbatueshme të etiketimit për produktet me origjinë nga territoret e pushtuara nga Izraeli.