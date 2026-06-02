Franca përjeton pranverën më të ngrohtë që nga viti 1900

Şeyma Erkul Dayanç
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Franca ka përjetuar pranverën më të ngrohtë që nga fillimi i matjeve meteorologjike në vitin 1900, njoftoi të martën shërbimi kombëtar meteorologjik francez, Meteo-France, transmeton Anadolu.
“Me një temperaturë mesatare prej 13,8 gradë Celsius, pranvera e vitit 2026 është më e ngrohta e regjistruar ndonjëherë”, tha institucioni, duke theksuar se temperatura ishte 1,7 gradë Celsius mbi mesataren sezonale.
Sipas raportit që mbulon periudhën mars–maj, pranvera e këtij viti ka tejkaluar rekordet e mëparshme të vendosura në vitet 2011 dhe 2020.
Stina u karakterizua nga një valë të nxehti jashtëzakonisht e hershme dhe intensive në fund të majit, e cilësuar si e paprecedentë për atë periudhë të vitit.
Temperaturat u rritën deri në 15 gradë Celsius mbi mesataren në pjesë të mëdha të vendit.
Një “kupolë nxehtësie” mbi Evropën Perëndimore kontribuoi në këto kushte, ndërsa në disa zona u regjistruan temperatura rekord për muajin maj.
Më 26 maj, temperatura mesatare kombëtare arriti në 24,9 gradë Celsius, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për këtë muaj.
Në disa rajone temperaturat kaluan 37 gradë Celsius, përfshirë 37,8 gradë Celsius në jugperëndim të Francës.
Autoritetet franceze lëshuan gjithashtu një paralajmërim për vapën në muajin maj për herë të parë që nga krijimi i këtij sistemi në vitin 2004.
Meteo-France tha se valë të tilla të hershme dhe intensive të të nxehtit po bëhen gjithnjë e më të shpeshta vitet e fundit, në përputhje me tendencat më të gjera të lidhura me ndryshimet klimatike.