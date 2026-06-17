Franca përgatitet për valën e të nxehtit, temperaturat pritet të arrijnë deri në 37 gradë Celsius

İlayda Çakırtekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Franca po përgatitet gradualisht për një valë të mundshme të të nxehtit duke filluar nga sot, me temperaturat që pritet të arrijnë deri në 37 gradë Celsius në disa rajone, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit BFM TV, një valë e të nxehtit pritet të përfshijë pjesën më të madhe të vendit, me temperatura që do të variojnë nga 30 deri në 36 gradë Celsius dhe në disa zona edhe më lart, me përjashtim të disa rajoneve.
Rreth 40 departamente janë vendosur nën alarm të verdhë, nga Hautes-Pyrenees deri në rajonin e Parisit dhe nga Charente-Maritime deri në Savoie.
Në gjysmën veriore të vendit, temperaturat pritet të arrijnë rreth 31 gradë Celsius, veçanërisht në Paris.
Temperaturat do të rriten edhe më tej në Vichy, Roanne, Angouleme dhe Perigueux, ku parashikohen temperatura maksimale prej 33 gradë Celsius.
Në zonën e qytetit Toulouse dhe në luginën Rhone, temperaturat pritet të ngjiten deri në 36 gradë Celsius. Në disa zona të caktuara, ato mund të arrijnë edhe 37 gradë Celsius.
Sipas shërbimit meteorologjik francez "Meteo-France", vala e të nxehtit pritet të vazhdojë gjatë gjithë javës, ndërsa temperaturat mund të arrijnë kulmin të dielën me deri në 40 gradë Celsius.