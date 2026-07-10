Franca përballet me zjarre me intensifikimin e valës së të nxehtit

Şeyma Erkul Dayanç
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Zjarre të shumta pyjore po digjen në mbarë Francën të premten, ndërsa vala e intensifikuar e të nxehtit po nxit shpërthime të reja dhe po vështirëson përpjekjet e zjarrfikësve. Autoritetet paralajmëruan se çdo lehtësim i rrezikut gjatë fundjavës pritet të jetë vetëm i përkohshëm, raportoi transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
Vatra të reja zjarri shpërthyen në Marsejë, duke kërcënuar banesat, si dhe në departamentet Loire-Atlantique në perëndim dhe Lot në jugperëndim të vendit.
Autoritetet mbyllën disa rrugë dhe u bënë thirrje banorëve të shmangin zonat e prekura.
Në pjesë të tjera të Francës, zjarrfikësit kanë bërë përparim në vënien nën kontroll të disa prej zjarreve më të mëdha.
Autoritetet në departamentin Pyrenees-Orientales thanë se zjarri pranë Trevillach pritet të vihet nën kontroll deri në fund të ditës, pasi temperaturat më të ulëta dhe lagështia më e lartë kanë përmirësuar kushtet.
Banorët e komuniteteve të fundit të evakuuara u lejuan të kthehen në shtëpitë e tyre, megjithëse rreth 300 zjarrfikës mbeten në terren.
Në Francën qendrore, një zjarr pyjor që dogji rreth 900 hektarë në departamentin Indre u vu nën kontroll pas disa ditësh.
Autoritetet thanë se nuk pati të lënduar dhe as banesa të shkatërruara, por paralajmëruan se rreziku i rindezjes së flakëve vazhdon.
Julien Marion, drejtor i përgjithshëm për sigurinë civile dhe menaxhimin e krizave, tha se Franca mund të përjetojë “një lehtësim të shkurtër” të situatës së zjarreve gjatë fundjavës, duke u dhënë ekipeve të emergjencës kohë për t’u rikuperuar, por theksoi se ky përmirësim do të jetë jetëshkurtër.
Ai tha se që nga fillimi i vitit janë djegur më shumë se 25.000 hektarë, rreth dyfish më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025, pas mbi 8.000 zjarreve pyjore.
Sipas autoriteteve, vegjetacioni i dendur pas reshjeve të shumta, i kombinuar me valët e njëpasnjëshme të të nxehtit, ka krijuar kushte ideale për përhapjen e shpejtë të zjarreve.
Zjarret e fundit shpërthyen në një kohë kur Franca aktivizoi nivelin më të lartë të alarmit për valën e të nxehtit. Të premten, nëntë departamente perëndimore ishin nën alarm të kuq, ndërsa të shtunën pritet që edhe rajone të tjera, përfshirë zonën e Parisit, t’u bashkohen atyre.