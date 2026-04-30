Franca: Nuk ka rrezik për mungesë karburanti, vetëm 4 për qind e stacioneve përballen me probleme furnizimi

Necva Taştan Sevinç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Qeveria e Francës tha sot se aktualisht "nuk ka rrezik për mungesë" të karburantit në nivel kombëtar, pavarësisht ndërprerjeve të kufizuara të furnizimit që prekin një pjesë të vogël të pikave të karburantit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon, tha në një intervistë për transmetuesin TF1 se vetëm "4 për qind e stacioneve të karburantit" në Francë po përballen me vështirësi furnizimi.
"Kjo është një madhësi normale në kohë paqeje", tha ajo, duke synuar të qetësojë publikun lidhur me disponueshmërinë e karburantit.
Bregeon theksoi gjithashtu rezervat strategjike të vendit, duke vënë në dukje se Franca ka "100 milionë fuçi rezerva emergjente", që përbëjnë "më shumë se tre muaj konsum francez".
Ajo tha se autoritetet deri tani kanë liruar "më pak se 2 për qind" të këtyre rezervave, duke e përshkruar si "një volum minimal krahasuar me atë që kemi në stok".
Ajo shtoi se rezervat "do të përdoren nëse është e nevojshme për të kapërcyer këto vështirësi në volum", duke sinjalizuar se mund të ndërmerren masa shtesë nëse presionet e furnizimit rriten.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka vendosur një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit, si përgjigje ndaj kufizimeve të Iranit mbi kalimin e anijeve në këtë rrugë ujore.
Raportohet se Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke shtyrë diskutimet për programin e tij bërthamor për negociata të mëvonshme.