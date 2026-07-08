Franca njofton se do të kontribuojë me forca tokësore në Forcat Tokësore të NATO-s në Finlandë

İlayda Çakırtekin
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Franca do të kontribuojë me vendosjen e forcave tokësore në Forcat e Avancuara Tokësore të NATO-s (FLF) në Finlandë, thuhet një deklaratë zyrtare e lëshuar nga presidenca finlandeze të mërkurën në mes të samitit të aleancës në Ankara, raporton Anadolu.
“Franca do të kontribuojë me vendosjen e forcave tokësore në rotacionet e FLF në Finlandë, duke përfshirë një njësi luftarake, e cila do të integrohet në formacionin FLF dhe do të vendoset në Zonën e Operacioneve”, thuhet në deklaratën e përbashkët të Finlandës, Suedisë dhe Francës.
Deklarata vuri në dukje se Franca do të trajnojë gjithashtu mbështetësit kritikë së bashku me grupin luftarak të FLF-së në Finlandë mbi një bazë të përkohshme.
"Pjesëmarrja e Francës në FLF-në në Finlandë është një manifestim i qartë i angazhimit tonë të përbashkët për një Evropë më të fortë në një NATO më të fortë," shtohet më tej.
I themeluar në qershor 2026, grupi luftarak FLF në Finlandë është grupi i nëntë luftarak shumëkombësh i Forcave të Avancuara Tokësore të NATO-s që synon të rrisë parandalimin dhe mbrojtjen e aleancës në Veriun e Largët.