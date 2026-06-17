Franca njofton ndalimin e telefonave në shkollat e mesme nga shtatori

İlayda Çakırtekin
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Ministri francez i Arsimit, Edouard Geffray ka njoftuar se telefonat celularë do të ndalohen në shkollat e mesme duke filluar nga 1 shtatori, transmeton Anadolu.
Geffray tha për transmetuesit "Franceinfo" se ligji që ndalon përdorimin e telefonave celularë do të publikohet gjatë verës, duke hyrë në fuqi në shtator.
"Do të jetë 1 shtatori sepse ligji shumë shpejt do të publikohet gjatë verës. Gjithashtu do t'u dërgoj së shpejti disa udhëzime drejtorëve të shkollave që ta zbatojnë këtë. E konsideroj këtë si diçka absolutisht thelbësore për nxënësit tanë", tha ai.
Franca po shqyrton gjithashtu një ndalim të rrjeteve sociale për të miturit nën moshën 15-vjeç, masë që sipas ministrit Geffray është ende në pritje të miratimit.
"Po presim një vendim nga Komisioni Evropian për pjesën tjetër, që është ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit nën 15-vjeç", shpjegoi ai.
Një numër në rritje vendesh evropiane, përfshirë Francën, kanë ndërmarrë hapa fillestarë ose kanë shprehur mbështetje për ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët nën një moshë të caktuar.