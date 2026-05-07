Franca nis ofrimin e vakteve me 1 euro për të gjithë studentët

07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Mensat universitare franceze këtë javë kanë filluar të ofrojnë vakte me vlerë 1 euro (1,18 dollarë) për të gjithë studentët, si pjesë e një përpjekjeje mbarëkombëtare për të lehtësuar presionin financiar në rritje mbi të rinjtë, transmeton Anadolu.
Programi i subvencionuar i vakteve, i cili përfshin një pjatë të parë, pjatë kryesore dhe ëmbëlsirë, më parë ishte kufizuar vetëm për studentët me të ardhura të ulëta ose ata që merrnin ndihmë financiare. Vaktet standarde zakonisht kushtonin 3,30 euro.
Organizatat studentore kishin kërkuar prej kohësh qasje më të gjerë në vakte me çmim të reduktuar për shkak të rritjes së kostove të jetesës dhe raporteve në rritje të pasigurisë ushqimore midis studentëve të universiteteve.
Një anketë e kohëve të fundit e kryer nga një union studentor zbuloi se gati gjysma e studentëve në Francë kishin anashkaluar vaktet për shkak të vështirësive financiare, ndërsa pothuajse një e katërta thanë se kjo ndodhte disa herë në muaj.
Masa e re pritet të ulë ndjeshëm shpenzimet e ushqimit për studentët që mbështeten rregullisht në mensa universitare.
Sipas Crous, organit publik që menaxhon shërbimet e mirëqenies së studentëve, duke përfshirë akomodimin, ngrënien dhe bursat, rreth 667.000 studentë përfituan nga programi i zbritur i vakteve në vitin 2024, me dhjetëra miliona vakte të shërbyera gjatë gjithë vitit.
Philippe Baptiste, ministri i arsimit të lartë i Francës, tha se autoritetet po përgatiten për rritjen e kërkesës dhe premtoi fonde shtesë për të mbështetur zgjerimin e skemës në vitin 2027.
Ai e përshkroi politikën si një ndryshim të madh për sistemin universitar dhe tha se qeveria do të monitorojë zbatimin për të ruajtur cilësinë e shërbimit dhe për të shmangur presionin e tepërt mbi stafin e mensës.