Franca ndërton impiant riciklimi të metaleve të rralla për të ulur varësinë nga Kina

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
STAMBOLL (AA) - Franca po ndërton një fabrikë për riciklimin e elementëve të rrallë të tokës prej pesë hektarësh në rajonin jugperëndimor Pyrenees-Atlantiques, si pjesë e përpjekjeve për të zgjeruar prodhimin vendas të materialeve strategjike, raportoi sot TF1, transmeton Anadolu.
Qeveria franceze ka ndarë 106 milionë euro për projektin, i cili pritet të prodhojë rreth 600 tonë metrikë elementë të rrallë të rëndë të ricikluar çdo vit, ekuivalente me rreth 10 për qind të kërkesës aktuale globale, tha Tf1.
Objekti, në ndërtim e sipër në Lacq pranë Pau, do të prodhojë magnet duke përdorur elementë të rrallë të ricikluar të tokës. Magnetët e tokës së rrallë përdoren në një sërë teknologjish, përfshirë telefonat celularë, motorët e automjeteve elektrike dhe turbinat me erë.
TF1 tha se Franca nuk ka depozita vendase të tokës së rrallë dhe po mbështetet në riciklimin për të zhvilluar kapacitetin e prodhimit vendas. Sipas transmetuesit, procesi i autorizimit për projektin zgjati 10 muaj, krahasuar me tre deri në katër vitet që zakonisht kërkohen për projektet industriale.
Raporti shtoi se objekti i ri synon të zgjerojë kapacitetin ekzistues të riciklimit në Francë, ku magnetët e ricikluar të tokës së rrallë prodhohen aktualisht në një shkallë më të vogël.