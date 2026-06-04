Franca miraton projektligjin për zvogëlimin e kadmiumit në plehrat bujqësore për shkak të rreziqeve shëndetësore

Necva Taştan Sevinç
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Kuvendi Kombëtar i Francës miratoi të mërkurën në lexim të parë një projektligj që synon të ulë ekspozimin e publikut ndaj kadmiumit, një metal i rëndë toksik i lidhur me kancerin dhe rreziqe të tjera serioze për shëndetin, duke shtrënguar kufijtë e niveleve të kadmiumit në plehrat fosfatike, transmeton Anadolu.
Projektligji u miratua me 144 vota pro dhe 22 kundër, pavarësisht kundërshtimit të qeverisë. Zyrtarët argumentuan se afati i propozuar është tepër ambicioz dhe mund të dëmtojë konkurrueshmërinë e bujqësisë franceze, sipas gazetës “Le Parisien”.
Legjislacioni, i paraqitur nga deputeti i Partisë së Gjelbër Benoit Biteau dhe i mbështetur nga partitë e majta si dhe nga anëtarë të grupeve centriste MoDem, Horizons dhe Renaissance, do të kalojë tani në Senat. Kadmiumi grumbullohet në tokat bujqësore përmes plehrave fosfatike dhe më pas mund të hyjë në zinxhirin ushqimor.
Sipas agjencisë kombëtare të shëndetit në Francë ANSES, ushqimi është burimi kryesor i ekspozimit ndaj kadmiumit në Francë, veçanërisht përmes drithërave si gruri dhe orizi. Ekspozimi afatgjatë ndaj kadmiumit njihet si kancerogjen dhe mund të shkaktojë gjithashtu dëmtime në veshka, toksicitet riprodhues dhe dobësim të kockave.
ANSES tha në vitin 2025 se pothuajse gjysma e popullsisë franceze kishte nivele ekspozimi ndaj kadmiumit mbi pragjet e rekomanduara shëndetësore. Agjencia ka rekomanduar uljen e përmbajtjes maksimale të kadmiumit në plehrat fosfatike në 20 miligramë për kilogram.
Aktualisht, Franca përfiton nga një përjashtim që lejon deri në 90 mg/kg kadmium në plehra, krahasuar me standardin e BE-së prej 60 mg/kg. Sipas projektligjit të miratuar nga deputetët, kufiri maksimal do të ulet në 40 mg/kg në vitin 2027 dhe në 20 mg/kg nga viti 2030.
Qeveria ka propozuar një tranzicion më të ngadaltë përmes një dekreti në konsultim publik, me ulje në 60 mg/kg në vitin 2027, 40 mg/kg në vitin 2030 dhe 20 mg/kg deri në vitin 2038.
Zëvendësministri i Tranzicionit Ekologjik, Mathieu Lefevre pranoi se popullsia franceze është më e ekspozuar ndaj kadmiumit se shumë vende të tjera evropiane, por argumentoi se afati i miratuar nga parlamenti është jorealist dhe mund të rrezikojë sovranitetin ushqimor dhe sektorin bujqësor të Francës.
Mbështetësit e projektligjit thanë se afati i përshpejtuar reflekton një nevojë urgjente për shëndetin publik dhe i kërkuan qeverisë të zbatojë masat pa vonesë.