Franca miraton projektligjin për heqjen e afatit ligjor për krimet e rënda ndaj të miturve

Şeyma Erkul Dayanç
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Asambleja Kombëtare e Francës ka votuar për heqjen e afatit të parashkrimit për krimet më të rënda të kryera ndaj të miturve, duke miratuar një amendament gjatë debatit për projektligjin mbi mbrojtjen e fëmijëve, transmeton Anadolu.
Amendamenti, i propozuar nga deputeti i Partisë së Gjelbër, Arnaud Bonnet, u miratua me 93 vota pro dhe 51 kundër. Masa zgjeron parimin e mosparashkrimit, i cili sipas legjislacionit francez deri më tani zbatohej vetëm për krimet kundër njerëzimit, edhe për një sërë veprash të rënda penale të kryera ndaj fëmijëve.
Ministri francez i Drejtësisë, Gerald Darmanin e mbështeti amendamentin gjatë debatit parlamentar, por paralajmëroi se ai mund të përballet me sfida kushtetuese.
Sipas memorandumit shpjegues të amendamentit, reforma synon të adresojë vonesat e gjata me të cilat shumë viktima të abuzimit seksual ose dhunës gjatë fëmijërisë i raportojnë krimet, për shkak të traumës, frikës, turpit ose kontrollit psikologjik nga autorët.
Amendamenti heq afatet e parashkrimit për ndjekjen penale të një sërë krimesh të rënda ndaj të miturve, përfshirë përdhunimin, torturën, rrëmbimin, trafikimin e qenieve njerëzore dhe disa krime lufte të kryera ndaj fëmijëve.
Ai shfuqizon mekanizmin ekzistues të Francës për zgjatjen e afatit të parashkrimit, sipas të cilit afati për ndjekjen penale të disa krimeve seksuale ndaj fëmijëve mund të zgjatej vetëm nëse i njëjti autor kryente një vepër tjetër ndaj një fëmije tjetër përpara skadimit të afatit fillestar.
Amendamenti parashikon që paditë civile për dëmshpërblim që rrjedhin nga veprat penale të cilat nuk parashkruhen nuk do t’u nënshtrohen më afateve të parashkrimit, megjithëse këto kërkesa do të shuhen me vdekjen e autorit të dyshuar.
Masa u miratua gjatë shqyrtimit të projektligjit për mbrojtjen e fëmijëve në Asamblenë Kombëtare dhe tani do të vazhdojë procedurat e mëtejshme legjislative.