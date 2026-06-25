Franca mbyll 3 reaktorë bërthamorë teksa vala e të nxehtit rëndon sektorin energjetik

Necva Taştan Sevinç
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Kompania shtetërore franceze e energjisë EDF ka mbyllur edhe dy reaktorë të tjerë bërthamorë, ndërsa një valë e fortë e nxehtit ka përfshirë vendin, duke e çuar në tre numrin total të reaktorëve të nxjerrë jashtë funksionit për shkak të temperaturave të larta, transmeton Anadolu.
EDF tha se reaktorët në centralin bërthamor Bugey në lindje të Francës dhe në centralin Nogent-sur-Seine në verilindje të Parisit u mbyllën për shkak të kushteve mjedisore.
Franceinfo raportoi se mbylljet e fundit pasojnë ndalimin më herët gjatë kësaj jave të një reaktori në centralin bërthamor Golfech në jugperëndim të Francës.
EDF tha se masat u morën për të respektuar rregulloret mjedisore që kufizojnë ngrohjen e lumenjve të përdorur për ftohjen e objekteve bërthamore.
Kompania njoftoi gjithashtu se prodhimi nga një reaktor në centralin bërthamor Saint-Alban do të reduktohet.
Gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme, rritja e temperaturës së lumenjve mund t’i detyrojë operatorët të reduktojnë ose të pezullojnë prodhimin e energjisë elektrike për të parandaluar që uji i përdorur për ftohje dhe i shkarkuar nga centralet bërthamore të rrisë temperaturën e ujit përtej kufijve rregullator të vendosur për mbrojtjen e ekosistemeve ujore.
57 reaktorët bërthamorë të Francës i nënshtrohen kufijve të rreptë mjedisorë që rregullojnë temperaturën e lumenjve pranë tyre.
Rregulloret për centralin Golfech kërkojnë që temperatura e lumit Garonne të mos kalojë 28 gradë Celsius pas shkarkimit të ujit të ftohjes.
Në Nogent-sur-Seine, rregullat kërkojnë që temperatura e lumit Seine të mos rritet me më shumë se 3 gradë Celsius në rrjedhën poshtë centralit dhe të mbetet mesatarisht nën 28 gradë Celsius.