Franca lufton me zjarret që përhapen ndërsa digjen mbi 1.900 hektarë

Melike Pala
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Dy zjarre pyjore në pyllin Fontainebleau të Francës vazhduan të përhapen gjatë natës, duke djegur 1.920 hektarë tokë ndërsa autoritetet arrestuan dy persona të dyshuar për ndezjen e qëllimshme të zjarrit të parë, njoftoi sot transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
Rreth 600 zjarrfikës janë në vendngjarje ndërsa operacionet për shuarjen e zjarrit vazhdojnë. Zjarrfikësit thanë se dy zjarret aktive në pyllin Fontainebleau kishin prekur gjithsej 1.920 hektarë.
Zjarri i parë, i cili shpërtheu të dielën dogji rreth 1.500 hektarë ndërsa i dyti shkatërroi midis 300 dhe 400 hektarë.
Ministri francez i Transportit, Philippe Tabarot bëri thirrje për "dënime shumë të ashpra" për ata që janë përgjegjës për ndezjen e qëllimshme të zjarreve, duke thënë se disa shkelës duhet gjithashtu të marrin trajtim mjekësor.
Ai shtoi se zjarrvënësit e konfirmuar duhet të përballen me "dënime shumë të rënda", ndërsa ata që vuajnë nga piromania duhet të marrin trajtim.
Autoritetet franceze thanë se 59 persona janë arrestuar në të gjithë vendin që nga fillimi i sezonit të zjarreve me dyshimin për ndezje të qëllimshme të zjarreve.