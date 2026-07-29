Franca lëshon urdhër deportimi për gazetaren ruse Xenia Fedorova

Necva Taştan Sevinç
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Franca ka lëshuar një urdhër ministror deportimi ndaj gazetares ruse dhe ish-drejtoreshës së RT France, Xenia Fedorova, duke e akuzuar për përhapje të propagandës së Kremlinit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Ministria e Brendshme e konfirmoi masën pas një raportimi fillestar nga gazeta franceze Liberation, sipas Le Parisien.
Në dekret thuhet se sjellja e Fedorovës “cenon interesat themelore të shtetit” dhe se qëndrimi i saj i vazhdueshëm në Francë përbën “kërcënim veçanërisht serioz dhe aktual për rendin publik”.
Gazetarja akuzohet se ka vepruar si “përcjellëse e fushatave të dezinformimit të drejtuara nga autoritetet ruse”, me synimin për të “destabilizuar rendin publik” në Francë.
Fedorova aktualisht shfaqet si kolumniste në disa media franceze në pronësi të miliarderit konservator Vincent Bollore, përfshirë CNews, Journal du Dimanche, JDNews dhe Europe 1.
Ministri i Jashtëm Jean-Noel Barrot e kishte përshkruar më herët atë si “propagandiste të certifikuar që shërben si kanal i Kremlinit për dezinformimin”.
Fedorova më parë drejtoi RT France, degën franceze të transmetuesit rus të mbështetur nga shteti. Bashkimi Evropian ndaloi RT-në dhe Sputnik në vitin 2022 pas shpërthimit të luftës në Ukrainë.