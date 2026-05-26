Franca kundërshton thirrjen ruse për evakuimin e diplomatëve nga Kievi

Şeyma Erkul Dayanç
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Franca hodhi poshtë sot një thirrje ruse që shtetasit dhe diplomatët e huaj të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, përpara sulmeve të reja të mundshme, duke e përshkruar këtë veprim si "kërcënim", transmeton Anadolu.
"Nuk bëhet fjalë për evakuimin e stafit diplomatik francez nga Kievi", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Pascal Confavreux, për transmetuesin "Franceinfo".
Ai njoftoi se ministria ka thënë se po i merr kërcënimet shumë seriozisht, me vigjilencë të shtuar në terren dhe "kontakt të vazhdueshëm me shtetasit tanë" për të siguruar sigurinë dhe informacionin e tyre.
"Ky është një kërcënim i ri nga Moska. Ne jemi mësuar me këtë, por nuk e pranojmë", tha Confavreux. Ai shtoi se ky veprim është "aq më skandaloz" pasi Rusia, si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe palë në konflikt, duhet të sigurojë mbrojtjen e civilëve ukrainas dhe ambasadave të huaja.
"Po përpiqet të shfajësohet nga çdo gabim i mundshëm në të ardhmen dhe kjo është e papranueshme", tha ai.
"Synimi i infrastrukturës civile është një krim lufte", paralajmëroi Confavreux. Më tej ai vuri në dukje se kërcënimet vijnë ndërsa Rusia përballet me pengesa ushtarake.
"Ata janë në një bllokim ushtarak, është një formë e arratisjeje përpara", tha ai duke shtuar se forcat ruse kanë fituar më pak territor që nga shkurti sesa forcat ukrainase.
Confavreux tha se forcat ukrainase po shkaktojnë humbje të mëdha, duke vlerësuar se rreth 35 mijë trupa ruse vriten ose plagosen çdo muaj. Sipas zëdhënësit, Moska ka kërkuar mbështetje të jashtme dhe stimuj financiarë për të mbështetur përpjekjet e saj ushtarake.
Ai shtoi se Rusia po ndjen shtrëngimin ekonomik për shkak të sanksioneve si dhe ndërprerjeve të internetit që prekin popullsinë.
Rusia të hënën u kërkoi banorëve të Kievit, përfshirë diplomatët dhe stafin e organizatave ndërkombëtare, të largohen nga qyteti "sa më shpejt të jetë e mundur" përpara asaj që tha se do të jenë "sulme sistematike" ndaj objekteve të lidhura me kompleksin ushtarako-industrial të Ukrainës.
Moska tha se sulmet do të synojnë vendet që lidhen me prodhimin e dronëve dhe qendrat e komandës, pas asaj që e quajti një sulm ukrainas në rajonin Luhansk të kontrolluar nga Rusia që vrau 21 persona.
Ukraina i hodhi poshtë pretendimet, duke thënë se forcat e saj synojnë vetëm infrastrukturën ushtarake në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës ka vazhduar që nga viti 2022, duke e bërë të vështirë verifikimin e pavarur të pretendimeve.