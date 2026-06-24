Franca konfirmon rastin e parë të Ebolës te një mjek të kthyer nga Republika Demokratike e Kongos

Necva Taştan Sevinç
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Franca ka konfirmuar rastin e saj të parë të importuar të Ebolës pasi një mjek humanitar u kthye nga një mision në Republikën Demokratike të Kongos, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Pacienti, i cili ishte kthyer nga një zonë ku virusi është aktiv në Kongo, u pranua menjëherë në një institucion të specializuar shëndetësor dhe ndodhet në gjendje të qëndrueshme, tha ministria në një deklaratë.
"Të gjitha masat parandaluese, përfshirë izolimin e pacientit, u morën menjëherë pas mbërritjes së tij në vend", u shtua në deklaratë, duke theksuar se transferimi në spital u krye në kushte të sigurta për të shmangur çdo rrezik kontaminimi.
Autoritetet shëndetësore franceze thanë se po zhvillohet një hetim i plotë epidemiologjik për të identifikuar personat që mund të kenë qenë në kontakt me pacientin.
Personat e identifikuar do të kontaktohen nga agjencia rajonale e shëndetit, do të vendosen në izolim shtëpiak për 21 ditë dhe do të monitorohen nga afër gjatë kësaj periudhe.
Ministria shtoi se tashmë ekziston një sistem i dedikuar monitorimi për punonjësit francezë të ndihmës që kthehen në territorin kombëtar.
Shpërthimi i Ebolës, i përqendruar në provincën lindore të Iturit, është përhapur në zona fqinje dhe ka shtuar mbikëqyrjen në Ugandë për shkak të shqetësimeve për transmetim ndërkufitar.
Zyrtarët shëndetësorë kanë paralajmëruar se shpërthimi vazhdon të përbëjë kërcënim të rëndësishëm rajonal, veçanërisht në zonat e prekura nga konflikti, zhvendosjet e popullsisë dhe infrastruktura e dobët shëndetësore.
Shpërthimi aktual po nxitet nga varianti i rrallë Bundibugyo i virusit Ebola, për të cilin nuk ka vaksinë të miratuar. Sëmundja shkakton ethe të rënda hemorragjike dhe përhapet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore të infektuara.