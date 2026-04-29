Franca kërkon tërheqjen e Izraelit nga Libani dhe respektimin e armëpushimit

Şeyma Erkul Dayanç
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Franca deklaroi të mërkurën se Izraeli duhet të tërhiqet nga territori libanez dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që të respektojnë armëpushimin e arritur në fillim të këtij muaji, transmeton Anadolu.
“Izraeli duhet të tërhiqet nga territori libanez”, tha në rrjetin social X, ministrja e Mbrojtjes, Catherine Vautrin.
Ajo u shpreh se objektivi i Francës është të mbështesë shtetin libanez dhe popullin e tij në arritjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm.
“Të gjitha palët duhet të respektojnë armëpushimin dhe të ruajnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit”, shtoi ajo.
Vautrin shtoi se çarmatimi i Hezbollahut duhet të ndiqet nga libanezët me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar.
“Franca dënon ashpër të gjitha sulmet kundër UNIFIL-it, të cilat janë të pajustifikueshme”, tha ajo.
Izraeli mban një të ashtuquajtur “zonë tampon” në Libanin jugor, ku filloi operacionet në fillim të marsit, ndërsa Hezbollahu u hakmor ndaj luftës me Iranin.
Armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA-ja hyri në fuqi më 17 prill dhe është zgjatur deri në mes të majit.