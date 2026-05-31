Franca kërkon mbledhje urgjente të KS-OKB-së: Avancimi izraelit në Liban është “jashtëzakonisht shqetësues”

Mehmet Solmaz
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Francës, Jean-Noel Barrot, ka deklaruar se operacionet ushtarake të Izraelit në Liban janë “jashtëzakonisht shqetësuese” dhe ka bërë të ditur se Parisi ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) për të trajtuar situatën, transmeton Anadolu.
Barrot tha për BFMTV se ai kishte “kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të OKB-së” të përqendruar në operacionet ushtarake izraelite në Liban.
“Asgjë nuk mund të justifikojë zgjatjen e operacioneve ushtarake në Liban dhe pushtimin gjithnjë e më të thellë të territorit libanez", tha Barrot, duke e cilësuar situatën si “jashtëzakonisht shqetësuese”.
Ai shtoi se veprimet e Izraelit përbëjnë “një gabim të madh”.
Komentet pasqyrojnë shqetësimin në rritje të Francës për përshkallëzimin e tensioneve rajonale, ndërsa Izraeli vazhdon aktivitetin ushtarak përtej kufirit të tij me Libanin.
Barrot i bëri gjithashtu thirrje Iranit dhe SHBA-së që të arrijnë një marrëveshje për të ulur tensionet, duke thënë se “situata është e paqëndrueshme”.
“Pasojat e bllokimit të Ngushticës së Hormuzit ndihen çdo ditë, në pikat e karburantit dhe më gjerësisht përmes ndikimit të tyre në ekonominë globale dhe ekonominë franceze”, tha ai.
Ministri francez gjithashtu tha se planet për një mision që synon garantimin e lirisë së lundrimit nëpër Ngushticën e Hormuzit mbeten në shqyrtim, ndërsa puna për planifikimin është në një fazë të avancuar dhe diskutimet me Teheranin dhe Washingtonin vazhdojnë.