Franca: Irani është "thelbësisht përgjegjës" për tensionet rajonale

Şeyma Erkul Dayanç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Franca tha sot se Irani është "thelbësisht përgjegjës" për paqëndrueshmërinë rajonale për shkak të programeve të tij raketore dhe bërthamore ndërsa bëri thirrje për një mision detar mbrojtës të udhëhequr nga Evropa për të siguruar kalim të sigurt në rrugët ujore kryesore, transmeton Anadolu.
"Irani është thelbësisht përgjegjës për situatën, për shkak të programeve të tij raketore balistike dhe bërthamore", tha për CNews zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze, Pascal Confavreux.
Franca propozoi një mision mbrojtës që përfshin shtete evropiane, rajonale dhe të tjera për të mbështetur siguruesit dhe operatorët dhe për të siguruar kalim të sigurt përmes Ngushticës, tha Confavreux.
"Kjo nuk duhet të përfshijë forcë, pasi kjo do të rriste konfliktin dhe do të rrezikonte të na bënte bashkëluftëtarë", tha ai.
Për Libanin, ai tha se Franca mbetet e angazhuar politikisht, ushtarakisht dhe në aspektin humanitar, duke përfshirë mbështetjen për Forcat e Armatosura Libaneze dhe kontaktet me Izraelin.
"Nuk do të kishte armëpushim pa Francën dhe SHBA-në", tha ai duke shtuar se Franca mbështet përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm.
Për Palestinën, ai tha se përpjekjet për njohje kishin për qëllim ruajtjen e zgjidhjes me dy shtete dhe mundësimin e zgjedhjeve të ardhshme dhe qeverisjes legjitime. Ai tha se dhuna politike “nuk ka vend në demokraci” dhe duhet të refuzohet “kudo, pavarësisht vendit”.
Lidhur me marrëdhëniet me Washingtonin, Confavreux tha se Franca dhe SHBA-ja mbeten aleate të ngushta pavarësisht mosmarrëveshjeve të herëpashershme për çështje që përfshijnë Ukrainën dhe autonominë strategjike evropiane.