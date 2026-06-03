Franca gjobit me 22 milionë euro gjigantin e modës së shpejtë "Shein"

Şeyma Erkul Dayanç
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Franca ka vendosur një gjobë prej 22 milionë eurosh ndaj platformës së modës së shpejtë (fast-fashion) "Shein" për shkelje të rregullave të mbrojtjes së konsumatorit, tha sot ministri i Tregtisë, Serge Papin, transmeton Anadolu.
“Autoriteti i kontrollit të mashtrimeve po vendos sanksione për shkelje serioze për një shitës”, tha Papin në platformën sociale amerikane X, duke përmendur mosrespektimin e të drejtave të tërheqjes nga blerja dhe mungesën e informacionit të detyrueshëm për konsumatorët.
Ai shtoi se shkeljet përfshinin gjithashtu mungesë transparence për ndikimin mjedisor të produkteve të shitura në platformë. “Ajo që po sanksionojmë nuk janë gabime, por një sistem”, tha ai, duke iu referuar praktikave që shmangin rregullat e mbrojtjes së konsumatorit.
Papin ngriti gjithashtu shqetësime për konkurrencën e padrejtë, duke thënë se praktika të tilla dëmtojnë shitësit që respektojnë rregulloret. Ai shtoi se autoritetet do të vazhdojnë të monitorojnë platforma të tilla derisa praktikat e tyre të ndryshojnë ose ato të largohen nga tregu.
Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme për Konkurrencën, Çështjet e Konsumatorit dhe Luftën kundër Mashtrimit tha se sanksionet lidhen me mungesë në gjurmueshmërinë e produkteve, pretendime mjedisore, të drejtat e tërheqjes dhe afatet e dorëzimit.
Ajo shtoi se gjobat totale ndaj "Shein"-it në Francë tani tejkalojnë 210 milionë euro. "Shein" tha se “kundërshton fuqishëm” sanksionet, duke i cilësuar ato si “qartësisht disproporcionale dhe diskriminuese”.
Sipas kompanisë, nuk është provuar asnjë dëm ndaj konsumatorëve dhe ajo nuk është në dijeni të ndonjë ankese të klientëve lidhur me çështjet e ngritura. "Shein" ishte gjobitur me 40 milionë euro në Francë në korrik.
Ndërkohë, një gjobë prej 200 milionë eurosh i ishte vendosur gjithashtu platformës kineze të tregtisë elektronike "Temu" nga Komisioni Evropian javën e kaluar.