Franca dhe Spanja vazhdojnë të luftojnë me zjarret e mëdha ndërsa kthehet nxehtësia ekstreme

Necva Taştan Sevinç
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Franca dhe Spanja vazhdojnë të luftojnë me zjarret e mëdha pasi temperaturat në rritje, lagështia e ulët dhe erërat e zhvendosura kërcënuan të rindeznin flakët dhe të pengonin përpjekjet për kontroll, transmeton Anadolu.
Në Francën jugperëndimore situata mbeti e stabilizuar, por e pakontrolluar pasi zjarret dogjën 42 mijë hektarë që nga 22 korriku, pa asnjë rritje në zonën e prekur gjatë natës, sipas autoriteteve lokale. Disa shpërthime në veri të Le Porge dhe Cap-Ferret u vunë nën kontroll, por prefektja e Girondes, Sophie Brocas tha se situata mbeti "shumë e paparashikueshme", raportoi BFMTV.
Rreth 2.750 zjarrfikës, 1.500 anëtarë të personelit ushtarak, 1.440 anëtarë të forcave të sigurisë dhe 18 avionë u vendosën për të luftuar me zjarrin. Nënkoloneli Olivier Cravata i Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Girondës tha se ekuipazhet kërkonin të siguronin perimetrin e zjarrit përpara se kushtet të përkeqësoheshin më vonë gjatë ditës.
Shtatë departamente franceze u vendosën nën një alarm portokalli për një rrezik të lartë të zjarreve në pyje.
Në Spanjë, zjarrfikësit u përballën me orë kritike përpara valës së katërt të të nxehtit të vendit të verës. Zjarret kanë djegur rreth 50 mijë hektarë në Avila, 28 mijë në Madrid dhe 8.500 në Castellon. Sipërfaqja totale e djegur në mbarë vendin ka arritur në 172.400 hektarë këtë vit, sipas transmetuesit publik RTVE.
Më shumë se 180 mijë njerëz mbetën të evakuuar ose të mbyllur në të gjithë Spanjën. Ministri i Brendshëm Fernando Grande-Marlaska e përshkroi zjarrin në Avila si "zjarri më domethënës dhe më agresiv në historinë e Spanjës".
Më shumë se 400 anëtarë të personelit të emergjencës punuan gjatë natës për të kontrolluar zjarrin e Valdemaqueda në Madrid përpara se erërat jugore të pritej të intensifikoheshin.
Temperaturat parashikoheshin të arrijnë në 36-38 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Spanjës dhe të kalojnë 40 gradë Celsius në luginat Guadiana dhe Guadalquivir.