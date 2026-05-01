Franca dhe Gjermania ndihmojnë Holandën ndërsa zjarret përhapen në zonat ushtarake të stërvitjes

Şeyma Erkul Dayanç
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Zjarrfikësit në Holandë po vazhdojnë të përballen me disa zjarre pyjore në zonat ushtarake të stërvitjes, me ndihmën e Francës dhe Gjermanisë, raportoi "NOS News", transmeton Anadolu.
Rreth 30 automjete zjarrfikëse franceze dhe gjermane me ekuipazhe janë dislokuar për të mbështetur ekipet holandeze të zjarrfikësve, njoftoi Rajoni i Sigurisë së Brabantit Juglindor.
Zjarri në zonën e stërvitjes ushtarake 'T Harde, i cili shpërtheu të mërkurën, ende nuk është vënë nën kontroll, ndërsa raportohen vazhdimisht vatra të reja në terren.
Zjarrfikësit thanë se pritjet e mëparshme që zjarri mund të vihej nën kontroll gjatë natës nuk u realizuan për shkak të përmasës dhe kompleksitetit të tij, ndërsa rreth 100 personel vazhdojnë të jenë të angazhuar në operacione.
Zjarre të tjera janë raportuar këtë javë në disa poligone ushtarake në vend, ndërsa një në Weert ka përfshirë rreth 70 hektarë dhe ka detyruar evakuimin e përkohshëm të objekteve aty pranë, përfshirë Aeroportin Kempen dhe një qendër për azilkërkues në Budel.
Autoritetet thanë se terreni i vështirë dhe përmasat e zonave të prekura po ngadalësojnë përpjekjet për vënien nën kontroll të zjarreve, ndërsa operacionet pritet të vazhdojnë për disa ditë.
Ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez, tha se Franca ka dislokuar 41 pjesëtarë si pjesë e një kërkese për ndihmë nga Bashkimi Evropian (BE).
"Franca po mobilizohet në përgjigje të një kërkese për ndihmë nga Bashkimi Evropian", tha Nunez në platformën e mediave sociale X të kompanisë amerikane.
Ai shtoi se ky angazhim pasqyron "ekspertizën" e Francës në reagimin ndaj zjarreve pyjore dhe aftësinë për ndërhyrje të shpejtë.
Ekipet gjermane janë dërguar nga disa qytete, përfshirë Dyseldorfin, Bonin dhe Leverkusenin, ndërsa autoritetet holandeze thanë se ndihma ndërkombëtare ka qenë thelbësore duke pasur parasysh përmasën e zjarreve.
Raportohet se kjo është hera e parë që Holanda ka aktivizuar mbështetjen përmes mekanizmit evropian të koordinimit për reagim ndaj zjarreve pyjore.