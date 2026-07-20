Franca dhe Gjermania mbështesin reformat për përgjigje më të shpejtë të BE-së ndaj sfidave gjeopolitike

Necva Taştan Sevinç
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Ministri francez për Çështjet Evropiane, Benjamin Haddad tha se Parisi dëshiron që Bashkimi Evropian të përgjigjet më shpejt ndaj sfidave gjeopolitike dhe mbështet përpjekjet për reforma në këtë fushë së bashku me Gjermaninë, transmeton Anadolu.
"Franca dhe Gjermania mbështesin veprimet e jashtme më të forta, më koherente dhe më të koordinuara të BE-së për të mundësuar përgjigje më efektive dhe të shpejta ndaj sfidave gjeopolitike", tha Haddad të dielën për javoren franceze "Le Point".
Ai theksoi se Parisi dhe Berlini duan që takimi i Këshillit Evropian në tetor t'i ngarkojë presidencës së tij përgatitjen e propozimeve për të reformuar organizimin e brendshëm të institucioneve të BE-së. Haddad tha se Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS), krahu diplomatik i bllokut, luan rol kyç dhe tha se shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas ka mbështetjen e plotë të Francës.
Komentet e tij erdhën pas Këshillit të 26-të të ministrave franko-gjerman, të mbajtur në Bruhl të Gjermanisë më 17 korrik. Duke pranuar se Franca dhe Gjermania nuk janë gjithmonë dakord, Haddad argumentoi se bashkëpunimi midis dy vendeve mbetet thelbësor për avancimin e nismave evropiane.
Sipas tij, Parisi dhe Berlini kishin diskutuar gjithashtu për mbrojtjen, inteligjencën artificiale, teknologjinë, mbështetjen për Ukrainën dhe buxhetin e ardhshëm afatgjatë të BE-së.
Haddad mbrojti më tej një "preferencë evropiane" në politikën industriale, veçanërisht kur përdoren fondet e taksapaguesve të BE-së, duke argumentuar se terma të tillë si "Made in Europe", që dikur konsideroheshin të papranueshme në Berlin, po fitojnë mbështetje mes konkurrencës në rritje nga Kina.