Francë, të paktën 929 persona të pastrehë humbën jetën në vitin 2025

Şeyma Erkul Dayanç
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Të paktën 929 persona të pastrehë humbën jetën në Francë në vitin 2025, sipas një numërimi të përkohshëm nga kolektivi "Les Morts de la Rue" (Të vdekurit e rrugës), transmeton Anadolu.
"Numri vazhdon të rritet vit pas viti", tha Adele Lenormand, një anëtare e kolektivit, duke vënë në dukje se 912 vdekje u regjistruan në vitin 2024.
Kolektivi tha se shifra bazohet në të dhënat e mbledhura deri në mesin e prillit dhe mbetet e përkohshme. Vdekjet përfshijnë njerëz që jetojnë në rrugë si dhe ata në strehim të përkohshëm, tha ai.
Grupi paralajmëroi se numri vjetor mund të kalojë 1.000 nëse trendi vazhdon. Mosha mesatare e atyre që vdiqën ishte rreth 50-vjeç, me raste që varionin nga foshnjat deri te të moshuarit, sipas kolektivit.
Ai tha se 83 për qind e të vdekurve ishin burra, ndërsa fëmijë dhe adoleshentë ishin gjithashtu midis viktimave. Grupi tha se shifrat nënvizojnë mangësitë e vazhdueshme në politikat e strehimit dhe mbledhjen e të dhënave mbi mungesën e strehimit në Francë.
Një aktivitet përkujtimor do të mbahet sot në Paris, ku emrat e të ndjerëve do të lexohen me zë të lartë.