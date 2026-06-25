Francë, 72 departamente nën alarm të kuq për shkak të valës së të nxehtit

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Franca vendosi sot 72 departamente nën alarm të kuqe dhe 17 të tjera nën alarm portokalli, pasi temperaturat ekstreme vazhduan në pjesën më të madhe të vendit, transmeton Anadolu.
Shërbimi kombëtar francez i motit "Meteo-France" tha se temperaturat priten të mbeten të larta edhe për një ditë tjetër pasi e mërkura u bë dita më e nxehtë e regjistruar që nga viti 1947, me një tregues kombëtar të temperaturës prej 30 gradë Celsius.
"Meteo-France" tha se disa rekorde të temperaturës u thyen në Francën perëndimore, përfshirë 43 gradë Celsius në Fontenay. Shërbimi i motit tha se temperaturat sot priten të kalojnë 30 gradë Celsius në pjesën më të madhe të vendit dhe të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa zona.
"Meteo-France" tha se alarmi i kuq do të hiqet në 11 departamente perëndimore nga mbrëmja e së enjtes.
Transmetuesi BFMTV raportoi se 48 departamente ishin gjithashtu nën alarm portokalli për shkak të një rreziku të lartë zjarri. Ai tha se rreziku konsiderohej shumë i lartë në departamentet Deux-Sevres dhe Haute-Garonne.
BFMTV raportoi se shërbimet e trenave në rajonin Nouvelle-Aquitaine u pezulluan gjatë ditës deri të premten dhe do të funksiononin vetëm në mëngjes dhe në mbrëmje.
Ministri i Arsimit, Edouard Geffray tha për "France 2" se rreth 3.500 shkolla u mbyllën sot ndërsa 10 mijë të tjera kishin futur oraret e rregulluara.
Kryetari i Bashkisë së Parisit, Emmanuel Gregoire i tha TF1 se vdekjet kishin ndodhur në kryeqytet, por nuk dha detaje të mëtejshme. "Natyrisht, vdekshmëria po rritet, por u takon autoriteteve shëndetësore të komunikojnë për këtë", tha Gregoire.
Sipas raportit, 43 persona kanë vdekur nga në të gjithë Francën që nga 18 qershori.