Fotografi iranian, Hashemi: Çmimi i "Istanbul Photo Awards" më frymëzon të tregoj histori paqeje

Gizem Nisa Çebi Demir, İrem Özal
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Fotografi iranian i dokumentarit, Matin Hashemi tha se fitimi i çmimit të tretë në kategorinë Story Portret në "Istanbul Photo Awards 2026" e ka inkurajuar atë të vazhdojë të dokumentojë jetën e përditshme në Iran përmes tregimeve të përqendruara te paqen dhe dinjitetin njerëzor.
Hashemi foli për çmimin që mori për serialin e tij "Barfi" gjatë ekspozitës "Istanbul Photo Awards 2026" të organizuar nga Anadolu në Ankara.
"Mendoj se është një nder i madh për mua që jam këtu. Ky çmim po më ndihmon të përmirësoj punën time dhe të më ndihmojë të publikoj punën time për të gjithë njerëzit e botës. Njerëzit e botës mund të shikojnë punën time", tha Hashemi për Anadolu.
Seriali fitues i çmimeve ndjek Ahmad Reza-në dhe kërriçin e gomarit të bardhë, Barfi, që do të thotë "me borë" në persisht. Kafsha ka bërë një fenomen të pazakontë të mediave sociale në Iran, sipas Hashemi.
Hashemi tha se fillimisht e zbuloi historinë në Instagram dhe kaloi pesë muaj duke kërkuar leje për të dokumentuar Ahmad Reza dhe Barfin. Pasi mori më në fund miratimin, ai udhëtoi nga vendlindja e tij Tabriz për në periferi të Teheranit, ku kaloi një ditë e gjysmë duke fotografuar jetën e tyre të përditshme.
Ai tha se një nga sfidat më të mëdha ishte fitimi i besimit të kafshës dhe marrja e lejeve të nevojshme për të fotografuar gomarin në mjediset urbane, ku mbajtja e kafshëve të tilla në vende publike është e kufizuar në Iran.
"Foto historia ime quhet Barfi. Barfi do të thotë borë", tha ai.
- Komunikimi i realiteteve komplekse
Hashemi, një fotograf dokumentar dhe regjisor, tha se puna e tij fokusohet në portretizimin e njerëzve të zakonshëm dhe të jetës së përditshme dhe jo në konflikt. "Gjithmonë përpiqem të tregoj temat që mund të jenë paqja dhe dinjiteti", tha Hashemi, duke theksuar se i pëlqen të portretizojë histori jetësore.
Ai e përshkroi fotografinë dokumentare si një nga sfidat më të mëdha të profesionit, sepse kërkon ndërtimin e besimit me njerëzit ndërsa dokumenton realitetin me besnikëri. "Fotografia dokumentare është një nga punët më të vështira në botë. Por, është kaq e ëmbël për mua", tha ai duke shtuar se sepse i njeh njerëzit, marrëdhëniet e tyre dhe rrugëtimin e tyre.
Duke komentuar rolin e fotografisë në epokën e inteligjencës artificiale, Hashemi tha se imazhet dokumentare autentike vazhdojnë të rezonojnë me audiencën sepse ato paraqesin histori dhe përvoja reale. Ai tha se fotografia mbetet një medium i fuqishëm i aftë për të komunikuar realitete komplekse në një kohë të shkurtër dhe për të kontribuar në një kuptim më të mirë të shoqërisë.
I lindur në vitin 1998 në Tabriz, Hashemi është fotograf dokumentar social, regjisor dhe instruktor fotografie. Ai ka marrë disa çmime dhe grante ndërkombëtare, përfshirë Cortona Grant, DPPF Grant, LensCulture dhe Stenin Photo Award.
Që nga fillimi i tij në 2014, "Istanbul Photo Awards" është rritur në një platformë që përfshin mbi 21 mijë pjesëmarrës, duke kontribuar në fotografi jo vetëm përmes çmimeve, por edhe përmes ekspozitave dhe albumeve fotografike me vepra fituese.
Më shumë informacion rreth fotografive fituese të çmimeve dhe anëtarëve të jurisë së konkursit të këtij viti, organizuar me mbështetjen e "Turkcell" si sponsor komunikimi, mund të gjenden në istanbulphotoawards.com.