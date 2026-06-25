Forcat izraelite vrasin një palestinez brenda një shtëpie gjatë bastisjes në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një palestinez u vra sot nga forcat izraelite gjatë një bastisjeje në Sarta në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Forcat izraelite bastisën vendbanimin, në perëndim të Salfit, duke kryer kontrolle shtëpish dhe operacione arrestimi që synonin disa palestinezë, thanë dëshmitarët për Anadolu.
"Gjatë bastisjes, ushtarët izraelitë hynë në një shtëpi dhe hapën zjarr ndaj Mustafa Taha Khatibit brenda shtëpisë, duke e plagosur rëndë atë", thanë dëshmitarët. Khatibi u transferua në Spitalin Qeveritar Salfit, ku më vonë u shpall i vdekur.
Ushtria izraelite nuk e komentoi menjëherë incidentin. Bregu Perëndimor ka parë sulme të përshkallëzuara nga ushtria izraelite ndaj palestinezëve dhe pronës së tyre që nga lufta e Gazës në tetor 2023.
Që nga 8 tetori 2023, përshkallëzimi izraelit nga ushtria dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor ka vrarë 1.173 palestinezë, ka plagosur 12.666, ka çuar në arrestimin e rreth 23 mijë personave dhe ka zhvendosur 33 mijë të tjerë, sipas shifrave zyrtare palestineze.
Palestinezët paralajmërojnë se sulmet po i hapin rrugën Izraelit për të aneksuar zyrtarisht Bregun Perëndimor, gjë që do t'i jepte fund mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez sipas rezolutës së OKB-së.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokat e pushtuara nga grupet e armatosura sioniste ndërsa në vitin 1967 pushtoi territoret e mbetura palestineze, përfshirë Bregun Perëndimor, Rripin e Gazës dhe pjesën lindore të Kudsit.