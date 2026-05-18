Forcat izraelite shkulin pemët e ullirit dhe shkatërrojnë tokën bujqësore në Bregun Perëndimor

Mohammad Sıo
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Forcat izraelite shkatërruan sot tokën bujqësore dhe shkulën pemët e ullirit në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Buldozerët izraelitë hynë në zonën lindore të qytetit Azzun, në lindje të Qalqilya-s, konkretisht në zonën Al-Mahjar, dhe filluan të shkulnin pemët shekullore të ullirit, raportoi WAFA, duke cituar burime lokale.
Operacioni u shtri në një zonë rreth 500 metra të gjerë që rrethon vendbanimin e paligjshëm izraelit të Ma'ale Shomron, i cili u ndërtua në tokë që i përkiste qytetit, pa paralajmërim paraprak.
Në një incident të veçantë, pushtuesit izraelitë i vunë zjarrin të dielën në mbrëmje pemëve të ullirit në fshatin Burqa, në lindje të Ramallahut, sipas WAFA-s.
Pushtuesit ndezën disa pemë ulliri në periferi të fshatit ndërsa forcat izraelite bastisën njëkohësisht zonën.
Mijëra familje palestineze mbështeten në vjeljen e ullirit si një burim kryesor të ardhurash dhe jetese.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar kanë vrarë 1.162 palestinezë, kanë plagosur 12.245 të tjerë dhe kanë çuar në gati 23 mijë arrestime, sipas shifrave zyrtare palestineze.