Forcat izraelite shkatërrojnë shtëpi në Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Lina Altawell
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Forcat izraelite kryen sulme dhe prishje të shtëpive në të gjithë Libanin jugor të mërkurën, ndërsa dronët fluturuan mbi Bejrut dhe periferitë e tij jugore, në shkeljen e fundit të një marrëveshjeje kuadër të ndërmjetësuar nga SHBA, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite kreu operacione buldozimi rreth vendbanimi Kfar Shuba në Hasbaya, tha NNA.
Më herët, agjencia raportoi se dronët izraelitë fluturonin mbi Bejrut dhe periferitë e tij jugore.
Në Marjayoun, forcat izraelite u vunë zjarrin shtëpive në qytetin Al-Qantara, sipas NNA.
Automjetet ushtarake izraelite gjithashtu përparuan shkurtimisht në periferi të Aita al-Jabal përpara se të tërhiqeshin drejt Hadatha në distriktin Bint Jbeil, shtoi agjencia.
Në Nabatieh, artileria izraelite granatoi me ndërprerje kodrën Ali al-Taher pranë Nabatieh al-Fawqa nga ora 9:15 (06:15 GMT), tha NNA.
Forcat izraelite hodhën në erë dhe shkatërruan shtëpitë e mbetura në disa fshatra në agim, veçanërisht në zonën Al-Mashaa të Al-Mansuri pranë Tyre.
Më vete, gazeta izraelite e lajmeve Ynet raportoi se një automjet inxhinierik ushtarak izraelit u godit në Libanin jugor. Ai tha se ushtria po heton nëse automjeti ishte goditur nga një dron shpërthyes i Hezbollahut.
Incidentet e fundit erdhën pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja e nënshkruar më 26 qershor, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga zonat e pushtuara në Libanin jugor së bashku me vendosjen e ushtrisë libaneze.