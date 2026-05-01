Forcat izraelite kryejnë arrestime dhe bastisje në Kudsin Lindor të pushtuar

Tarek Chouiref
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Forcat izraelite kryen arrestime gjatë bastisjeve në Kudsin Lindor të pushtuar të enjten, tha Guvernatori i Kudsit, transmeton Anadolu.
Autoritetet izraelite gjithashtu arrestuan një roje në Xhaminë Al-Aksa dhe e liruan atë më pas me kushte, duke përfshirë një ndalim shtatëditor nga Qyteti i Vjetër dhe një gjobë, ndërsa një roje tjetër iu dha një ndalim gjashtëmujor nga xhamia.
Në kampin e refugjatëve Shuafat në verilindje të Kudsit, forcat izraelite sulmuan një burrë palestinez ndërsa ai përpiqej të mbronte vëllain e tij me aftësi të kufizuara, i cili u ndalua për një periudhë të shkurtër dhe gjithashtu iu nënshtrua abuzimit përpara se të lirohej, tha guvernatori.
Në Silwan, në lagjen Al-Thawri në jug të Xhamisë Al-Aksa, dyqanet u mbyllën ndërsa forcat izraelite dhe ekipet komunale sulmuan zonën, ngritën pika kontrolli dhe vendosën gjoba kundër bizneseve dhe automjeteve.
Guvernatori i Kudsit tha se shkeljet janë pjesë e një politike sistematike kundër palestinezëve, duke përfshirë sulme fizike, arrestime, kufizime dhe presion ekonomik.
Rreth 750.000 okupues izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor, përfshirë rreth 250.000 në Kudsin Lindor, në vendbanime të konsideruara të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, sipas vlerësimeve palestineze.
Më shumë se 1.100 palestinezë janë vrarë dhe rreth 12.000 të tjerë janë plagosur në sulmet e ushtrisë izraelite dhe okupuesve në Bregun Perëndimor që nga tetori i vitit 2023, sipas shifrave palestineze.