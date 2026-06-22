Forcat izraelite bastisin tokën në pronësi të kishës në Kudsin Lindor të pushtuar

Rania R.a. Abushamala
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Forcat izraelite bastisën tokën në pronësi të kishës që i përket Patriarkanës Ortodokse Greke të Kudsit në qytetin Silwan, në jug të xhamisë Al-Aksa të hënën, në lëvizjen e fundit që synon pronat fetare palestineze në Kudsin Lindor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Guvernatori i Kudsit tha se personeli nga i ashtuquajturi "Autoriteti i Natyrës" i Izraelit bastisi tokën në pronësi të kishës dhe detyroi zyrtarin përgjegjës për mbikëqyrjen e pronës të largohej nga vendi.
Guvernatori tha se toka, në pronësi të Patriarkanës Ortodokse Greke të Kudsit, mbulon rreth 11 dynym dhe ndodhet pranë lagjes Al-Bustan në Silwan.
Sipas deklaratës, autoritetet izraelite zaptuan tokën më 15 qershor dhe e rrethuan me gardhe dhe porta, duke e shtyrë Patriarkanën të ngrejë një padi duke kërkuar rivendosjen e tokës dhe heqjen e kontrollit izraelit mbi pronën.
Një gjykatë izraelite ka shtyrë një vendim për çështjen deri të enjten pasi Patriarkana dorëzoi dokumente që vërtetonin pronësinë e saj dhe vazhdimin e përdorimit dhe mirëmbajtjes së tokës përpara zaptimit së saj.
Sipas institucioneve me bazë në Kuds, masa është pjesë e masave të përshkallëzuara izraelite që synojnë tokën palestineze dhe pronat fetare në Kudsin Lindor të pushtuar, veçanërisht në lagjet përreth Xhamisë Al-Aksa.
Në fillim të këtij muaji, Komiteti Presidencial Palestinez për Çështjet e Kishës dënoi zaptimin e tokës së kishës, duke e quajtur atë një "shkelje të hapur" të ligjit ndërkombëtar, të drejtave të pronës private dhe statusit historik dhe fetar të kishave në territoret palestineze.
Ai u bëri thirrje kishave në mbarë botën, institucioneve ndërkombëtare, OKB-së dhe grupeve të të drejtave të ndërmarrin hapa praktikë për të mbrojtur pronën e kishës, si dhe vendet e shenjta islame dhe të krishtera dhe t'i mbajnë përgjegjësit përgjegjës sipas ligjit ndërkombëtar.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor ku ndodhet Xhamia Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980 në një lëvizje që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, në përputhje me rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli.