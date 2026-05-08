Forcat izraelite bastisin provincën Quneitra të Sirisë, arrestojnë civilë

Lina Altawell
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Forcat izraelite arrestuan një civil të premten gjatë një inkursioni në provincën Quneitra në Sirinë jugperëndimore, raportoi Agjencia Arabe e Lajmeve Siriane (SANA), transmeton Anadolu.
Një forcë izraelite e përbërë nga gjashtë automjete ushtarake hyri drejt fshatit Saida al-Hanout në fshatin jugor të Quneitrës, ndaloi disa barinj dhe arrestoi njërin prej tyre, sipas SANA-s.
Forca gjithashtu u zhvendos drejt fshatit Al-Razaniyah dhe ngriti një pikë kontrolli në kryqëzimin e fshatit që të çon në Saida al-Golan para se të tërhiqej nga zona, raportoi agjencia.
Ndërkohë nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga Izraeli ose Siria për incidentin.
Shkeljet izraelite në Sirinë jugore kanë ndodhur pothuajse çdo ditë në muajt e fundit, duke përfshirë bastisje, kontrolle shtëpish, vendosjen e pikave të kontrollit dhe ndalimin e civilëve, përfshirë fëmijë dhe barinj, sipas mediave siriane.
Muajin e kaluar, Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, tha për Agjencinë Anadolu se negociatat me Izraelin nuk kanë arritur në një "rrugë pa krye", por po "përparojnë me shumë vështirësi për shkak të këmbënguljes së Izraelit për të ruajtur një prani në tokën siriane".
Pas rrëzimit të regjimit të Bashar Al-Assad më 8 dhjetor 2024, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 dhe u zhvendos në zonën siriane tampon.
“Izraeli iu përgjigj Sirisë me brutalitet të madh, duke synuar vende të shumta siriane, duke shkelur sovranitetin sirian dhe duke pushtuar pjesë të territorit ngjitur me Lartësitë e Golanit tashmë të pushtuara”, tha Al-Sharaa.
Qeveria siriane i ka bërë vazhdimisht thirrje Izraelit të tërhiqet nga territori sirian.