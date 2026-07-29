Lina Altawell
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Forcat izraelite arrestuan sot të paktën 15 palestinezë në bastisjet gjatë natës në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe bastisën fshatin Al-Lubban al-Sharqiya, në jug të Nablusit, ku ushtarët kontrolluan dhjetëra shtëpi dhe mbyllën zonën, raporton Anadolu.
Më shumë se 50 ushtarë izraelitë, të mbështetur nga disa automjete ushtarake, basitsën fshatin, kontrolluan dhjetëra shtëpi dhe morën në pyetje disa banorë, thanë burimet lokale për Anadolu. Forcat izraelite mbyllën të gjitha hyrjet në fshat, duke e izoluar atë nga zonat përreth, thanë burimet.
Në një zhvillim të veçantë, ushtria izraelite arrestoi të paktën 15 palestinezë në bastisjet gjatë natës në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, me shumicën e ndalimeve të raportuara në qeverinë veriore të Nablusit. Sipas burimeve lokale, forcat izraelite arrestuan 11 palestinezë nga disa vendbanime dhe fshatra në Nablus pasi bastisën dhe kontrolluan shtëpitë e tyre.
Dy palestinezë të tjerë u arrestuan në Faroun dhe Saida në provincën Tulkarem pas bastisjeve të ngjashme, shtuan burimet. Një tjetër palestinez u arrestua nga kampi i refugjatëve Al-Jalazone, në veri të Ramallah, pasi forcat izraelite sulmuan dhe kontrolluan shtëpinë e tij.
Në Jenin, forcat izraelite arrestuan një palestinez pasi bastisën shtëpinë e tij në lagjen lindore të qytetit, duke kontrolluar pronën dhe duke dëmtuar përmbajtjen e saj. Forcat izraelite kryejnë bastisje ushtarake pothuajse ditore në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke kryer shpeshherë arrestime dhe sulme kundër palestinezëve dhe pronës së tyre.
Përshkallëzimi vjen mes sulmeve të intensifikuara të ushtrisë izraelite dhe okupatorit në territorin e pushtuar që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza në tetor 2023. Sipas shifrave zyrtare palestineze, të paktën 1.182 palestinezë janë vrarë, rreth 13 mijë janë plagosur dhe gati 24 janë arrestuar në të njëjtën periudhë në Bregun Perëndimor.
Sulmet dhe shkeljet izraelite janë intensifikuar që nga dhuna e së premtes në qytetin Tell, pranë Nablusit, ku katër palestinezë dhe dy izraelitë u vranë gjatë një sulmi nga pushtuesit izraelitë nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite, sipas burimeve palestineze.