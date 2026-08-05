Forcat izraelite bastisin kampin e refugjatëve dhe qytetin në veri të Kudsit të pushtuar

Lina Altawell
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Forcat izraelite bastisën kampin e refugjatëve Qalandiya dhe qytetin Kafr Aqab, në veri të Kudsit të pushtuar, sot herët dhe vendosën kufizime të rrepta, përfshirë parandalimin e namazit të sabahut në xhamitë në kamp, tha guvernatori i Kudsit, raporton Anadolu.
Në një seri deklaratash të marra nga Anadolu, guvernatori tha se forcat izraelite filluan bastisje në shkallë të gjerë në Qalandiya dhe Kafr Aqab. Forcat izraelite vendosën shtetrrethim në rrugët e Kafr Aqab-it dhe vendosën shumë automjete ushtarake në zonë, shtoi ai.
Forcat izraelite penguan namazin e sabahut në të gjitha xhamitë në Qalandiya dhe u dërguan mesazhe me tekst disa banorëve duke njoftuar fillimin e një fushate ushtarake në shkallë të gjerë në kamp, tha guvernatori.
Forcat izraelite arrestuan babanë e Laith al-Shawanit, i cili u vra, ndërsa një automjet ushtarak izraelit përshkoi një të ri pranë kampit. Nuk ka asnjë informacion në lidhje me gjendjen e të riut.
Forcat izraelite kryejnë bastisje të përditshme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar.
Palestinezët kërkojnë që Kudsi Lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre të ardhshëm. OKB-ja nuk e njeh pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij në vitin 1980.