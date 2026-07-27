Forcat izraelite bastisin disa shtëpi në jug të Sirisë

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Forcat izraelite bastisën sot disa shtëpi në jug të Sirisë gjatë një operacioni në periferinë perëndimore të provincës Daraa, njoftoi TV Alikhbariah i Sirisë, transmeton Anadolu.
Transmetuesi tha se forcat izraelite bastisën dhe kontrolluan disa shtëpi të civilëve në fshatin Al-Ardah, me operacionin e shoqëruar me të shtëna të forta.
Nuk raportohet për viktima apo të arrestuar dhe nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite.
Siria jugore ka qenë dëshmitare e inkursioneve dhe sulmeve të përsëritura izraelite për muaj të tërë, përfshirë bastisjet, kontrollet, arrestimet dhe ngritjen e postblloqeve ushtarake.
Aktivitetet u intensifikuan pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024, kur Izraeli shpalli rënien e marrëveshjes së shkëputjes të vitit 1974 dhe mori kontrollin e zonës mbrojtëse siriane.