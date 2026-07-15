Forcat izraelite arrestojnë për pak kohë një sirian gjatë ndërhyrjes në Quneitra

Lina Altawell
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Forcat izraelite arrestuan për pak kohë një sirian përpara se ta lironin sot gjatë një inkursioni të ri në provincën Quneitra në jugperëndim të Sirisë, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite hynë në fshatin Al-Muallaqa në Quneitra. Agjencia tha se trupat ngritën një pikë kontrolli të përkohshëm, kontrolluan kalimtarët dhe arrestuan një person përpara se të tërhiqeshin nga zona.
Burri u lirua disa orë më vonë, tha SANA. Sipas agjencisë, forcat izraelite gjithashtu hynë në fshatin Maariya në fshatin perëndimor Daraa dhe në fshatin Al-Bassali në fshatin jugor të Quneitras të martën.
Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet izraelite mbi incidentin.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë dhe u zhvendos në zonën tampon të monitoruar nga OKB-ja. Administrata e re e Sirisë ka pohuar vazhdimisht angazhimin e saj ndaj marrëveshjes.
Pavarësisht mungesës së kërcënimeve të drejtpërdrejta nga udhëheqja e re e Sirisë, Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore dhe operacionet tokësore në Siri, duke shkaktuar viktima civile dhe dëmtime në infrastrukturën ushtarake.