Forcat izraelite arrestojnë një person gjatë pushtimit të rajonit Quneitra në Sirinë jugore

Lina Altawell
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Forcat izraelite arrestuan një të ri të mërkurën gjatë një inkursioni në periferinë Quneitra të Sirisë jugore, njoftoi TV lokal Alikhbariah, transmeton Anadolu.
Inkursioni ndodhi në rrugën që lidh fshatin Al-Muallaqa dhe qytezën Ghadir al-Bustan në Quneitra, thuhet në raport.
Arrestimi vjen një ditë pasi tanket izraelite të shoqëruar nga ushtarë përparuan në provincën siriane, ndërsa forcat izraelite gjithashtu arrestuan dhe më vonë liruan një burrë sirian në të njëjtën zonë, sipas gazetës.
Forcat izraelite kanë kryer inkursione pothuajse ditore në Sirinë jugore, duke përfshirë bastisje, postblloqe, kontrolle shtëpish dhe ndalime, raportoi Alikhbariah.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad më 8 dhjetor 2024, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë dhe u zhvendos në zonën tampon të monitoruar nga OKB-ja. Administrata e re e Sirisë ka pohuar vazhdimisht angazhimin e saj ndaj marrëveshjes.
Pavarësisht mungesës së kërcënimeve të drejtpërdrejta nga udhëheqja e re e Sirisë, Izraeli ka vazhduar sulmet ajrore dhe ofensivat ushtarake brenda Sirisë, duke shkaktuar viktima civile dhe dëmtime në infrastrukturën ushtarake.