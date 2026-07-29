Mohammad Sio
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Forcat e Mobilizimit Popullor të Irakut (PMF) njoftuan se të paktën 20 pjesëtarë të saj u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore SHBA-Arabi Saudite gjatë natës, të cilat kishin në shënjestër selitë e grupit në disa provinca të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve (INA), PMF-ja tha se sulmet goditën objektet e saj në provincat Bagdad, Wasit, Nineveh, Basra, Kirkuk, Karbala dhe Diyala, duke shkaktuar dëme të mëdha në selitë, automjetet ushtarake dhe pajisjet e saj.
Ajo tha se komisionet e specializuara po vazhdojnë vlerësimet në terren për të përcaktuar shkallën e plotë të dëmeve.
Deklarata u bë pasi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se forcat amerikane dhe saudite kryen sulme të përbashkëta me precizion ndaj objektivave të grupeve të lidhura me Iranin në Irak, duke thënë se operacioni kishte në shënjestër vende të lidhura me sulmet ndaj forcave amerikane dhe infrastrukturës energjetike saudite.
Arabia Saudite, nga ana e saj, tha se sulmet u kryen në vetëmbrojtje pas sulmeve të nisura nga territori irakian ndaj objekteve të saj të naftës, duke iu referuar nenit 51 të Kartës së OKB-së. Ajo paralajmëroi se do të ndërmarrë veprime të mëtejshme ushtarake nëse grupet e mbështetura nga Irani kryejnë sulme të tjera ndaj mbretërisë.