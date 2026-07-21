Forcat amerikane bombardojnë zonën malore në Iranin perëndimor

Mohammad Sio
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Forcat amerikane goditën të martën zonën malore të Khorramabadit në provincën Lorestan të Iranit perëndimor, transmeton Anadolu.
Transmetuesi shtetëror IRIB tha se sulmi kishte në shënjestër një vendndodhje në lartësitë përreth Khorramabad, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Nuk raportohet për viktima apo dëme.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit që nga java e kaluar, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synonin objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit vjen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t'i dhënë fund luftës dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje.