Forcat ajrore izraelite intensifikojnë sulmet në jug të Libanit pavarësisht bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja

Mohammad Sıo
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Forcat ajrore dhe dronët izraelitë kanë intensifikuar sulmet në jug të Libanit, duke shënjestruar disa qytete në rrethet Nabatieh, Tyre dhe Bint Jbeil.
Sulmet vijnë pavarësisht një raundi të tretë bisedimesh të ndërmjetësuara nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Libanit, i cili përfundoi të enjten pas një dite të plotë negociatash në Departamentin e Shtetit, me bisedime që pritet të vazhdojnë sot. Dy raundet e mëparshme u mbajtën më 14 dhe 23 prill si parapërgatitje për negociata paqeje.
Agjencia zyrtare libaneze e lajmeve NNA raportoi se avionët luftarakë izraelitë goditën qytetin Froun në rrethin Bint Jbeil, ndërsa bombardimet me artileri shënjestruan periferitë e qyteteve Qlaileh dhe Borj Qlaouiyeh para agimit.
Një dron izraelit gjithashtu kreu një sulm në mëngjes në një zonë të hapur në Nabatieh al-Fawqa, ndërsa avionët luftarakë kryen një tjetër sulm mbi qytetin Qsaybeh rreth orës 6:30 të mëngjesit me kohën lokale.
Paralelisht, dronë zbulimi izraelitë u panë duke fluturuar mbi Bejrut dhe periferitë e tij.
Gjatë natës, avionët izraelitë kryen një seri sulmesh në zonën Marj al-Safa në Choukine dhe në Nabatieh al-Fawqa, duke shkatërruar një lagje të tërë, përfshirë ndërtesën e komunës Nabatieh al-Fawqa dhe disa ndërtesa banimi.
Sulmet u shoqëruan me bombardime të rënda artilerie në rrethinat e një jetimoreje në Meifadoun dhe në periferi të Nabatieh al-Fawqa.
Forcat izraelite gjithashtu hapën zjarr të rëndë me mitralozë në Wadi al-Hujair dhe pranë qyteteve Froun dhe Ghandooriyeh.
Në rrethin Tyre, një sulm me dron gjatë natës goditi një apartament banimi në Housh Tyre, duke shkaktuar zjarr dhe plagosje.
Avionët luftarakë izraelitë kryen gjithashtu sulme gjatë natës në qytetet Qana dhe Qleileh, zonën midis Sultaniyeh dhe Tebnine, si dhe Shhour dhe Dbaal.
Që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 2.896 persona, kanë plagosur mbi 8.824 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1.6 milionë njerëz, rreth një të pestën e popullsisë së vendit.
Ushtria izraelite vazhdon sulme të përditshme në Liban dhe përleshje me Hezbollahun pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur më vonë deri më 17 maj.