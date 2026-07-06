Forcat ajrore izraelite dhe greke rifillojnë stërvitjet e përbashkëta

Lina Altawell
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Forcat ajrore izraelite dhe greke kanë rifilluar stërvitjet e përbashkëta ushtarake pas një pauze të gjatë për shkak të luftërave të Izraelit në Gaza, Liban dhe Iran, njoftuan sot mediat izraelite, transmeton Anadolu.
"Forca Ajrore u është rikthyer stërvitjeve me Forcën Ajrore Helene pas një periudhe të gjatë në të cilën stërvitjet e përbashkëta nuk u zhvilluan për shkak të luftimeve", tha Channel 12. Ai shtoi se pamjet e publikuara nga forcat ajrore greke tregojnë avionët izraelitë duke furnizuar me karburant avionët luftarakë grekë F-16 gjatë një fluturimi mbi Detin Egje.
"Bashkëpunimi midis forcave ajrore izraelite dhe greke nuk është zgjedhje e rastësishme. Ai është pjesë e një plani më të gjerë strategjik që po merr formë në rajon", tha kanali.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 73 mijë palestinezë në një luftë vdekjeprurëse në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Izraeli nisi ofensivë të përbashkët me SHBA-në kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur javë të tëra luftimesh në mbarë rajonin.
Më 17 qershor, Irani dhe SHBA-ja arritën memorandum mirëkuptimi me synim përfundimin e konfliktit të tyre ushtarak. Ai ofron kornizë për trajtimin e çështjeve të mbetura pezull midis Washingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, përfshirë ndërprerjen e armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, dosjen bërthamore, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rregullimet më të gjera të sigurisë rajonale.