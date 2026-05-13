Forca e OKB-së në Liban shpreh shqetësim për aktivitetet e Hezbollahut dhe Izraelit pranë pozicioneve të saj

Serdar Dincel
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Forca paqeruajtëse e OKB-së në Liban (UNIFIL) ka shprehur shqetësim për aktivitetet e grupit libanez Hezbollah dhe ushtrisë izraelite pranë pozicioneve të saj, duke përmendur rrezikun për paqeruajtësit nga “përdorimi i shtuar i dronëve”, transmeton Anadolu.
“UNIFIL-i është gjithnjë e më shumë i shqetësuar për aktivitetet e anëtarëve të Hezbollahut dhe ushtarëve izraelitë pranë pozicioneve të OKB-së, përfshirë përdorimin e shtuar të dronëve, gjë që ka rezultuar në shpërthime brenda dhe përreth bazave tona dhe ka vënë në rrezik paqeruajtësit”, thuhet në deklaratën e publikuar në platformën sociale amerikane X.
Misioni tha se paqeruajtësit “vazhdojnë të raportojnë në mënyrë të paanshme” zhvillimet në terren në jug të Libanit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, “pavarësisht sfidave”.
Paralajmërimi erdhi ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet ajrore në mbarë Libanin që nga 2 marsi, mes shkëmbimit të zjarrit me Hezbollahun.
Që atëherë, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 2.896 persona, kanë plagosur mbi 8.824 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion banorë, rreth një të pestën e popullsisë, sipas të dhënave zyrtare libaneze.
Tel Avivi vazhdon sulmet pavarësisht armëpushimit në fuqi, i cili u shpall më 17 prill dhe më vonë u zgjat deri më 17 maj.