Forbes identifikon imigrantët më të suksesshëm të gjallë në SHBA

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10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Revista Forbes ka identifikuar imigrantët më të suksesshëm të gjallë në SHBA, duke përpiluar një listë me 250 individë që kanë dhënë kontribute të rëndësishme për vendin.
Në krye të kësaj renditjeje prestigjioze janë figura të njohura globalisht si Arnold Schwarzenegger, i lindur në Austri, Elon Musk, i lindur në Afrikën e Jugut, dhe Sergey Brin, i lindur në Rusi. Këta imigrantë të suksesshëm dallohen për rolin e tyre udhëheqës në një gamë të gjerë industrish.
Lista gjithashtu përfshin figura të shquara nga teknologjia, media, shkenca, politika dhe fusha të tjera.
Këta individë jo vetëm që arritën sukses të jashtëzakonshëm personal pasi emigruan në SHBA, por gjithashtu dhanë një kontribut të madh në ekonominë dhe shoqërinë amerikane përmes kompanive që themeluan dhe risive që prezantuan.
Krahas drejtuesve të teknologjisë, si bashkëthemeluesi i Google, Sergey Brin, drejtori ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang, dhe bashkëthemeluesi i PayPal, Peter Thiel, lista gjithashtu përfshin shkencëtarë fitues të Çmimit Nobel dhe figura me ndikim nga sektori i artit dhe kulturës.
Renditja vë në pah rolin e rëndësishëm që imigrantët kanë luajtur në prosperitetin e SHBA-së dhe nënvizon mundësitë që vendi u ka ofruar njerëzve nga e gjithë bota.