Şeyma Erkul Dayanç
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Një fluturim i linjës ajrore "Ryanair" nga Selaniku drejt Mynihut u kthye i sigurt në Greqi pasi pësoi një defekt të motorit gjatë fluturimit, ndërsa një pasagjer pësoi lëndime të lehta pasi u godit nga mbetje të motorit, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës greke "Ekathimerini", pilotët zbuluan problemin ndërsa avioni po fluturonte mbi Maqedoninë e Veriut dhe vendosën të ktheheshin në Selanik pasi nuk arritën ta zgjidhnin defektin.
Një pjesë e motorit të dëmtuar u shkëput gjatë zbritjes së avionit dhe goditi një dritare të kabinës, duke shkaktuar lëndime të lehta te një pasagjer.
Autoritetet thanë se incidenti nuk përfshiu ndonjë dëmtim të trupit të avionit. Procedurat emergjente u aktivizuan në Aeroportin e Selanikut “Makedonia” pasi ekuipazhi lëshoi sinjal alarmi.
Zjarrfikësit, ekipet e ambulancës, policia dhe shërbimet e tjera emergjente u angazhuan si masë paraprake. Avioni u ul i sigurt dhe u zhvendos në një zonë të caktuar të aeroportit.
Katër pasagjerë u dërguan në spital për kontrolle parandaluese. Shumica u trajtuan dhe u liruan, ndërsa njëri mbeti nën vëzhgim mjekësor për vlerësime të mëtejshme.
"Ryanair" dërgoi një avion zëvendësues për të transportuar shumicën e pasagjerëve drejt Mynihut. Shkaku i defektit të motorit po hetohet nga autoritetet e aviacionit.