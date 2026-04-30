Fluturimet e pasagjerëve SHBA-Venezuelë do të rifillojnë pas një pauze 7-vjeçare

Büşra Nur Çakmak
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Fluturimet e rregullta të pasagjerëve midis SHBA-së dhe Venezuelës do të rifillojnë të enjten pas një pezullimi shtatëvjeçar, sipas Flightradar24 News, transmeton Anadolu.
Fluturimi i parë, i operuar nga American Airlines, është planifikuar të niset nga Miami dhe të ulet në Aeroportin Ndërkombëtar Maiquetia pranë Karakasit më 30 prill, duke rivendosur një lidhje kyçe ajrore midis dy vendeve. Kompania ajrore planifikon të operojë fillimisht shërbim ditor dhe të rrisë frekuencat më vonë në maj.
Rifillimi vjen pas kapjes së Presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, nga SHBA-ja dhe lehtësimit të mëvonshëm të disa kufizimeve të aviacionit në Venezuelë.
Fluturimet e mallrave kanë rifilluar tashmë në javët e fundit, me linja ajrore duke përfshirë SkyLease Cargo dhe Cargojet Airways që operojnë shërbime për në Karakas.
American Airlines do të përdorë avionë Embraer 175 të konfiguruar për të transportuar 76 pasagjerë. Në kulmin e saj, transportuesi operonte rreth 10 fluturime ditore për në Venezuelë nga qytete të shumta të SHBA-së, sipas Flightradar24 news.
Laser Airlines me seli në Venezuelë po planifikon gjithashtu të lançojë shërbimet Miami-Karakas në maj duke përdorur avionë Airbus A320 të marrë me qira. Megjithatë, transportuesit venezuelianë mbeten të ndaluar të operojnë avionët e tyre për në SHBA për shkak të vlerësimit të sigurisë së Kategorisë 2 nga FAA.
Karakasi aktualisht është i lidhur me disa destinacione në të gjithë Amerikën Latine dhe Evropën, me rrugën e rivendosur të SHBA-së që pritet të zgjerojë më tej opsionet e udhëtimit.