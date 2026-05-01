Flotilja për Gazën kërkon nga Izraeli lirimin e 2 aktivistëve të mbetur

Mohammad Sıo
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Flotilja Global "Sumud" u bëri thirrje qeverive që të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për lirimin e të ndaluarve nga misioni i saj drejt Gazës, duke thënë se dy aktivistë mbeten në paraburgim, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se shumica e pjesëmarrësve që ishin ndaluar janë liruar në Kretë, por dy persona - të identifikuar si Thiago dhe Saif - vazhdojnë të mbahen.
"Ne kërkojmë që të gjitha qeveritë të bëjnë gjithçka që munden për të ushtruar presion ndaj regjimit izraelit për lirimin e të gjithë të rrëmbyerve në mënyrë të paligjshme", thuhet në deklaratë.
Të enjten, Ministria e Jashtme e Izraelit tha se 175 aktivistë janë ndaluar pasi më shumë se 20 anije u sekuestruan në ujërat ndërkombëtare gjatë rrugës drejt Rripit të Gazës.
Flotilja, që transporton ndihma humanitare për Gazën, synon të thyejë bllokadën e Izraelit dhe të hapë një korridor humanitar detar.
Misioni shënon iniciativën e dytë të Flotiljes Global "Sumud", pas një përpjekjeje të mëparshme në shtator 2025 që përfundoi me ndërhyrje izraelite në ujërat ndërkombëtare dhe ndalimin e qindra aktivistëve ndërkombëtarë.
Në tetor 2023, Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës, me kostot e rindërtimit të vlerësuara nga Kombet e Bashkuara në rreth 70 miliardë dollarë.
Izraeli ka vendosur bllokadë ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1,5 milion palestinezë nga afërsisht 2,4 milionë pa shtëpi pasi banesat e tyre u shkatërruan gjatë luftës.