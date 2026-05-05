Flotilja humanitare drejt Gazës thotë se forcat izraelite po përpiqen të ndalojnë anijet pranë brigjeve të Greqisë

Mohammad Sıo
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Koalicioni i Flotiljes Globale Sumud tha të hënën në mbrëmje se forcat izraelite po përpiqen të ndalojnë anijet humanitare me destinacion Gazën pranë brigjeve të Greqisë, duke përmendur rritje të mbikëqyrjes dhe frikësimit në det, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se flota e Koalicionit Flotilja e Lirisë — aktualisht duke lundruar pranë Greqisë për t’iu bashkuar misionit “Sumud” drejt Rripit të Gazës — është nën “mbikëqyrje aktive ushtarake dhe frikësim”.
Flotilja paraqiti një kronologji të një “përshkallëzimi taktik”.
Në orën 19:27 sipas kohës së Palestinës, katër anije raportuan një helikopter ushtarak që qarkullonte mbi pozicionin e tyre, thuhet në deklaratë.
Në orën 21:53, pjesëmarrësit raportuan tre dronë sipër dhe një anije të paidentifikuar në distancë që kishte fikur qëllimisht dritat e navigimit.
Grupi gjithashtu citoi të dhëna të ndjekjes detare që tregojnë se një avion i kompanisë amerikane Lockheed Martin fluturoi drejtpërdrejt mbi flotën pak para zhvillimeve të fundit.
Sipas deklaratës, pjesëmarrësit më vonë raportuan se panë anije të paidentifikuara dhe drita të bardha që po i afroheshin flotiljes nga prapa.
Grupi tha se këto zhvillime sugjerojnë një përpjekje të afërt për ndalim.
Izraeli ka vendosur një bllokadë të ashpër ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke lënë territorin me 2,4 milionë banorë në prag të urisë.
Ai nisi një ofensivë dyvjeçare brutale në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, duke plagosur mbi 172.000 dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në territorin e rrethuar.