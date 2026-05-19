Flotilja Globale: Anijet e ushtrisë izraelite po sulmojnë për herë të dytë flotën e ndihmës për Gazën

Mohammad Sıo
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Flotilja Globale "Sumud" tha sot se anijet ushtarake izraelite vazhdojnë të sulmojnë dhe të hipin në flotën e saj të ndihmës humanitare në ujërat ndërkombëtare ndërsa konvoji po drejtohej drejt Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.
"Ndërhyrja vazhdon. Anijet ushtarake të IOF (ushtrisë izraelite) aktualisht po hipin në mënyrë të paligjshme në flotën tonë", tha Flotilja në një deklaratë duke shtuar: "Ne jemi në gatishmëri të lartë ndërsa vazhdojmë drejt Gazës. Ne refuzojmë të frikësohemi".
Organizatorët thanë se 10 anije humanitare i kanë "shpëtuar 22 orë sulmeve izraelite në ujërat ndërkombëtare" dhe po lundrojnë drejt Gazës.
"Anijet janë aktualisht vetëm 121 milje detare nga brigjet e Gazës", thuhet në deklaratë.
Më herët sot, faqja izraelite e lajmeve "Walla", duke cituar një burim të paidentifikuar sigurie, raportoi se ushtria izraelite kishte sekuestruar më shumë se 40 nga 54 anijet që merrnin pjesë në udhëtim dhe kishte ndaluar rreth 300 aktivistë.
Zhvillimet shënuan sulmin e dytë izraelit ndaj flotiljes në më shumë se 24 orë pasi ushtria izraelite nisi sulmet të hënën kundër konvojit të ndihmës në ujërat ndërkombëtare. Flotilja, e përbërë nga 54 anije, u nis të enjten nga distrikti turk i Marmarisit në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Gaza që nga viti 2007.
Ky nuk është incidenti i parë i tillë që përfshin flotiljen. Në fund të prillit, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Karvani në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë qytetarë turq.
Forcat izraelite më pas sekuestruan 21 anije që transportonin rreth 175 aktivistë ndërsa anijet e mbetura vazhduan drejt ujërave territoriale greke. Forcat izraelite më vonë i liruan aktivistët në ujërat ndërkombëtare, përveç dy prej tyre, një aktivisti spanjoll dhe një aktivisti brazilian, të cilët u çuan në qendrat e paraburgimit brenda Izraelit përpara se të deportoheshin më vonë.
Rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë afërsisht 1.5 milionë njerëz të zhvendosur, jetojnë në kushte katastrofike humanitare në Gaza, të përkeqësuara nga një gjenocid dyvjeçar izraelit që ka vrarë më shumë se 72.700 njerëz dhe ka plagosur mbi 172.700 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, ndërsa ka shkaktuar kushte të rënda urie.
Pavarësisht armëpushimit të shpallur në tetor 2025, Izraeli ka vazhduar të kufizojë aksesin në ndihmë humanitare dhe të kryejë sulme të përditshme, duke rezultuar në vrasjen e 877 palestinezëve dhe plagosjen e 2.602 të tjerëve, sipas autoriteteve lokale.