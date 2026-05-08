Flotilja e Gazës raporton dhunë seksuale dhe sulme fizike ndaj aktivistëve në paraburgimin izraelit

Tarek Chouiref
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Flotilja Globale "Sumud" tha të enjten se aktivistët e ndaluar pasi Izraeli ndërpreu misionin e saj të ndihmës për në Gaza iu nënshtruan dhunës seksuale, sulmeve fizike dhe trajtimit degradues ndërsa ishin në paraburgimin izraelit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, grupi tha se dëshmitë e mbledhura nga pjesëmarrësit e liruar tregonin për një model të dhunës së rëndë fizike dhe seksuale dhe degradimit sistematik pas ndërprerjes së konvojit në brigjet e Kretës më 29 prill.
Flotilja e ndihmës humanitare tha se të paktën katër aktivistë u sulmuan seksualisht ndërsa ishin në paraburgim izraelit, me dy të ndaluar që thuhet se iu nënshtruan abuzimit të rëndë duke prekur pjesët e tyre intime. Pjesëmarrës të tjerë raportuan sulme të përsëritura në pjesët e tyre intime së bashku me abuzimin seksual verbal dhe trajtimin poshtërues.
Sipas deklaratës, të ndaluarit iu nënshtruan gjithashtu taktikave të qëllimshme të privimit, përfshirë ekspozimin ndaj kushteve të ftohta, konfiskimin e veshjeve të ngrohta dhe qasjen e pamjaftueshme në ushqim, ujë dhe shtrat, duke rezultuar në raste të hipotermisë dhe hipertermisë.
Grupi tha se abuzimet pasqyruan një model më të gjerë trajtimi që synonte të dehumanizonte ata që qëndronin në solidaritet me popullin palestinez. Deklarata shprehu shqetësim lidhur me ndalimin e vazhdueshëm të aktivistëve Thiago Avila dhe Saif Abu Keshek, të cilët janë ende në Izrael dhe thuhet se janë në grevë urie.
Misioni "Pranvera 2026" i Flotiljes Globale "Sumud" i cili synonte të thyente bllokadën e Izraelit ndaj Rripit të Gazës dhe të shpërndante ndihmë humanitare, u kap nga forcat izraelite vonë më 29 prill në brigjet e Kretës.
Forcat izraelite ndërhynë në ujërat ndërkombëtare, duke sulmuar anije që transportonin aktivistë rreth 600 milje detare nga Gaza dhe vetëm pak milje nga ujërat territoriale greke. Një total prej 177 aktivistësh u ndaluan dhe thuhet se iu nënshtruan keqtrajtimit.
Raportet thanë se Avila dhe Abu Keshek, të cilët nuk janë liruar që kur u dërguan me forcë në Izrael, i janë nënshtruar abuzimit të rëndë fizik dhe kërcënimeve me vdekje gjatë marrjes në pyetje.
Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.